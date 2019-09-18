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Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası

IBSA Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

18.09.2019 12:46Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası
IBSA Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İspanya ile 0-0 berabere kaldı.
Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona, ikinci günde A Grubu'ndaki Türkiye-İspanya mücadelesiyle devam etti.

İlk yarıda rakibine karşı daha üstün oynayan milliler, maçın son anlarında ise kalesinde peş peşe ataklar gördü. Her iki takım da buldukları fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla, Türkiye dünkü İtalya maçının ardından gruptaki ikinci müsabakasından da beraberlikle ayrılmış oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği ve "Sesi Görenler" olarak anılan milli takım, şampiyonada yarını maç yapmayacak ve günü dinlenerek geçirecek. "Sesi Görenler", şampiyonadaki üçüncü maçında 20 Eylül Cuma günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak.

İspanya, Türkiye, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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