Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı 5'inci Oldu

ANKARA/ DHA Türkiye
Görme Engelliler B1 Futbol
Milli Takımı, Japonya
'da düzenlenen Dünya Grand-Prix'ini 5'inci tamamladı.
Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, ilk maçında İngiltere
'ye 4-3 yenildi, ikinci maçında Tayland
ile 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finalde Arjantin
'le karşılaşan milliler bu karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Dünya sıralamasında yerini belirleyecek Rusya
maçını kazanan milliler, karşılaşmayı 3-1 kazanarak 5'incilik 6'ncılık maçında bu sabaha karşı Tayland ile karşılaştı. Bu maçı da 3-2 kazanan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, şampiyonayı tamamladı.
Japonya, Futbol, Spor
Kaynak: DHA