24 Mart 2019, 11:54
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Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı 5'inci Oldu

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı 5

ANKARA / DHATürkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Grand-Prix'ini 5'inci tamamladı.

ANKARA/ DHA

Türkiye Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Grand-Prix'ini 5'inci tamamladı.

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, ilk maçında İngiltere'ye 4-3 yenildi, ikinci maçında Tayland ile 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finalde Arjantin'le karşılaşan milliler bu karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Dünya sıralamasında yerini belirleyecek Rusya maçını kazanan milliler, karşılaşmayı 3-1 kazanarak 5'incilik 6'ncılık maçında bu sabaha karşı Tayland ile karşılaştı. Bu maçı da 3-2 kazanan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, şampiyonayı tamamladı.

Japonya, Futbol, Spor
Kaynak: DHA



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