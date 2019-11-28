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Görme engelliler 'Braille alfabesi' ile Kuran öğreniyor

ANKARA'da görme ve işitme engelliler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı Kuran kursunda 'Braille alfabesi' ile yazılmış Kuran-ı Kerim ile Kuran okumayı öğreniyor.

28.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:46Görme engelliler 'Braille alfabesi' ile Kuran öğreniyor

ANKARA'da görme ve işitme engelliler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı Kuran kursunda 'Braille alfabesi' ile yazılmış Kuran-ı Kerim ile Kuran okumayı öğreniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engelliler için açtığı Kuran kurslarında Türkiye genelinde 2 bin 500 kursiyer eğitim alıyor. 'da Müftülüğü'ne bağlı Çankaya Kültür Merkezi'nde görme ve işitme engelliler için açılan Kuran kursları da ilgi gördü. Engelliler, 'Braille alfabesi' ile yazılmış Kuran-ı Kerim ile Kuran okumayı öğreniyor.

Çankaya Müftüsü Ali Gülden, Kızılay'daki kültür merkezinde 5 öğreticinin 70'e yakın engelli öğrenciye Kuran öğrettiğini söyledi. Engellilere yönelik kursların 5 yıl önce başladığını belirten Gülden, "Bu eksiklik biraz geç de olsa fark edilmiş oldu aslında. Onun da ötesinde yetişmiş, bu eğitimi verecek insan altyapımız da söz konusu değildi. O altyapı tamamlanmış olunca bu faaliyet başlatıldı. Şu anda bizim burada 4 sınıflık mekanımız var. Metropol ilçelerde de bu eğitimi verecek arkadaşlarımızı eğitmek suretiyle desteği sağlamış durumdayız" diye konuştu.

Kurs Öğreticisi Hatice Şule Yılmaz, engellilerin Kuran öğrenmelerindeki başarısına dikkat çekerek, "Görme engelli öğrencilerimiz açısından avantaj var diyebiliriz, çok kolay öğreniyorlar gerçekten. Ezberlemeleri de çok hızlı oluyor. Dezavantajları hemen hemen yok gibi" dedi.

İşitme engelli kursiyerlere Kuran okumayı öğretirken hem sesini hem de ellerini kullandığını belirten Kurs Öğreticisi Canan Atalay ise, "Ben tüm bedeni kullanıyorum, hem konuşup hem işaretle öğretiyorum. 'Konuşan elleriz, konuşan yürekleriz' diyorum aslında ben buna" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -



Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran-ı Kerim, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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