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Görme engelliler etkinliğinde görenler de gözlerini bantla kapattı

Denizli'de görme engellilere yönelik farkındalık için düzenlenen etkinlikte katılımcılar, gözlerine bant takarak engellilerin yaşadıklarını anlamaya çalıştı.

11.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:01
'de görme engellilere yönelik farkındalık için düzenlenen etkinlikte katılımcılar, gözlerine bant takarak engellilerin yaşadıklarını anlamaya çalıştı.
Belediyesi tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında bir kafeteryada etkinlik düzenlendi.
Beyaz Ay Derneği, Altı Nokta Körler Derneği ve Görmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği üyelerinin yanı sıra ilçedeki üç liseden öğrencilerin de katıldığı etkinliği, Belediye Başkanı Avni Örki'nin de bulunduğu görme engeli bulunmayan katılımcılar gözlerine bant takarak takip etti.
Gözlerinde bantla kürsüye çıkarak konuşma yapan Örki, "Şu an gözlerimiz kapalı konuşma yapmak belki çok bir şey ifade etmeyecek. Ama bu birkaç dakikalık hissiyatımı ifade etmem gerekirse görmemek gerçekten çok zormuş. Bu şekilde yaşamak için insanın gönül gözünün de açık olması gerekir." dedi.
Üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını aktaran Örki, görmeyenlerin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapma sözü verdiklerini ifade etti.
Belediye Başkanı Örki, 15 görme engelliye beyaz baston hediye edilmesinin ardından bastonla gözü bantlı olarak bir süre yürüdü.
Görme engelliler etkinliğinde görenler de gözlerini bantla kapattı

Pamukkale, Avni Örki, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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