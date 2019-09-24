Haberler » Güncel » Haber

Görme engelliler futbol milli takımı, avrupa dördüncüsü

Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa dördüncüsüErcan ATA/ROMA, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, Avrupa 4'üncüsü oldu.

24.09.2019 17:03
Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü
Ercan ATA/ROMA, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, Avrupa 4'üncüsü oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nde milli takım, 3'üncülük mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadeleyi penaltı atışları sonucunda 2-1 kaybetti. Bu skorla, Avrupa Federasyonu (IBSA) Görme Engelliler Avrupa (B1) Futbol Şampiyonası'nda İngiltere 3'üncü olurken, Türkiye turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.
Görme engelliler futbol milli takımı, avrupa dördüncüsü

Futbol, Avrupa, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Keşmir adeta abluka altında" - NEW
19:40 Almanya'da Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanlığı seçimi
19:40 Sığırcıklardan gün batımında görsel şölen
19:40 Pakistan'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde 19 kişi öldü
19:40 Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
19:38 Samsun'da bacağı silaj makinesine sıkışan kişi yaralandı
19:38 Uçakta "tehlikeye sebep olan" 4 yolcuya para cezası