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Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya dördüncüsü oldu

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncülük - dördüncülük maçında Rusya'ya penaltılar sonucunda 3-2 mağlup olarak, dünya dördüncüsü oldu.

14.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:28Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, dünya dördüncüsü oldu
Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden , üçüncülük - dördüncülük maçında Rusya'ya penaltılar sonucunda 3-2 mağlup olarak, dünya dördüncüsü oldu. Ukrayna turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, İngiltere ise ikinci oldu.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nın 11'inci gününde Türkiye, üçüncülük - dördüncülük maçında Rusya ile karşılaştı. Milliler, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, tarihindeki ilk madalya fırsatını tepse de, dünya dördüncülüğü ile tarihinin en başarılı Dünya Şampiyonası'nı geçirmiş oldu.

ŞAMPİYON UKRAYNA

Turnuvanın final maçında ise Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geldi. Ukrayna, İngiltere'yi 6-2 yenerek şampiyonayı birinci olarak noktaladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Final maçını kaybeden İngiltere ise ikinci oldu.

Beşincilik - altıncılık maçında İspanya'yı mağlup eden İtalya beşinci, İspanya ise altıncı oldu.



Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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