Görme engelliler için kafelere Braille alfabesiyle menü hazırladı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yaşayan, görme engelli rehberlik öğretmeni İdris Ekinci, öğrencilerle birlikte görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için başlattığı projesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık örneği oluşturdu. Öğrenciler, görme engellilerin kafe ve restoranlarda tercih edeceği yiyecek ve içecekler ile fiyatlarını daha rahat öğrenebilmeleri için Braille alfabesiyle işletmelere menü hazırladı. 12 işletmenin menüsü, elektronik ortamda Braille alfabesiyle hazırlanıp, kabartma baskıyla basıldı ve işletmecilere verildi.

Torbalı Rehberlik Araştırma Merkezi'nde öğretmen olarak görev yapan, görme engelli İdris Ekinci, kendisi gibi görme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla proje hazırladı. Görme engellilerin 'özgür bireyler' olarak sosyal yaşamın her evresinde daha aktif olabilmesi için Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte atölyelerde Braille alfabesiyle kafe ve restoranlara menü hazırlayan Ekinci, projesiyle takdir topladı. Proje kapsamında 12 işletmenin menüleri, elektronik ortamda Braille alfabesiyle hazırlanarak, kabartma baskı ile basıldı ve işletme sahiplerine verildi.

Engelsiz Bilişim Platformu tarafından 'Sosyal Sorumluluk Ödülü' verilen proje, hem öğrencilerin engelli bireylere empati duygusu geliştirmesini hem de görme engellilerin gittikleri yerlerde kendi seçimlerini daha rahat yapabilmelerini sağladı.

Gittiği kafe ve restoranlarda kendisinin de zorlanması üzerine bu projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini belirten İdris Ekinci, "Ben de restoran ve kafelere gittiğimde Braille alfabesiyle menü olmadığı için zorlanıyordum, birilerine okutmak zorunda kalıyordum. Bazen karşımızdakini daha fazla yormayalım diye istemediğimiz bir seçimi yapmak zorunda kalıyoruz. Herkesin bir işi var, bir kişinin bana uzun süre ayırıp menüyü okuması çekingen hareket etmeme sebep oluyordu. Ancak bu proje ile öğrencileri de ortak ederek, gerçek bir sorunu çözüme ulaştırdık" dedi.

'PAHA BİÇİLEMEYECEK KADAR KIYMETLİ'

Torbalı'da 12 işletmenin menüsünü kabartmalı olarak bastırdıklarını söyleyen Ekinci, bu tür etkinliklerin öğrencilerdeki farkındalığı daha da artırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu işi maddi bir sermaye olmadan yaptık. Hem yararlananlar hem de öğrenciler için paha biçilemeyecek derecede kıymetli bir iş oldu. Öğrenciler elektronik ortamda Braille alfabesiyle basılacak olan menüleri hazırladı. Öğrencilerin görme engellilere farkındalığının artması amacıyla gözlerini bağlıyorlar, birtakım etkinlikler düzenliyorlar veya onları tekerlekli sandalyeye oturtuyorlar ancak bunların çok anlık bir acıma hissi uyandırdığını düşünüyorum. İyi niyetli çalışmalar olsa da çocuklar burada net sorunu kavrayamıyor. Bu çalışmalar çocuklara empati değil sempati kazandırıyor. Ancak biz burada çocukların gerçek bir sorunun çözümü için çabalamalarını sağladık."

Projeyi yürüten Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni Gül Tiğinçe Güler Erten ise "İdris hocamız bu proje fikrini bana sundu ve benden öğrencileri organize etmemi rica etti. Öğrencilerimize bu projeyi söyledim öğrenciler de bizlere yardım ettiler ve projeyi gerçekleştirdik. Okulumuzun laboratuvarlarını kullandık ve menüleri elektronik ortamda hazırladık" dedi.

'KENDİMİZİ ONLARIN YERİNE KOYDUK'

Projeye dahil olan okulun mezun öğrencilerinden Abdülkadir Yalçın, "Öğretmenlerimiz bu projeyi bize sunduğunda biz de gönüllülükle yardımcı olmak istedik. Yardımım dokunduğu için kendimi çok mutlu hissettim. Onların yaşadığı sıkıntıyı bir nebze olsun giderdik. Bizler nasıl olsa istediğimizi seçip başkalarını rahatsız etmeden sipariş verebiliyoruz. Onların da bu şekilde kendilerini rahat hissetmesi için böyle bir proje yaptık" diye konuştu.

Bu projeyi gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren 12'nci sınıf öğrencisi Gamze Can ise "Görme engelli bireyler menülerini istedikleri gibi seçemiyorlar. Biz bunun için bir çalışma gerçekleştirdik. Bu proje sayesinde görme engelli bireylerin kabartmalı yazılarla daha rahat sipariş vermesini amaçladık. Bunları hazırlarken biz de kendimizi onların yerine koyduk. Onların yaşadığı zorlukları hissettik" dedi.