Görme engelliler için sesli prospektüs

İSTANBUL Eczacı Odası, görme engelliler için "Sesin hepimize iyi gelecek" adlı bir proje başlattı. Proje kapsamında görme engelliler, gönüllü eczacıların seslendirdiği prospektüslere ulaşabilecek. 4 Ocak Braille günü (görme engelliler için özel hazırlanan kabartma yazı) kapsamında farkındalık yaratmak için İstanbul Eczacı Odası tarafından hayata geçirilen projenin ilk etabında, 257 gönüllü eczacı en çok satılan bin ilacın prospektüslerine ses verecek. Kaydı yapılan prospektüsler ise Ocak ayı sonundan itibaren Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM)'in sesli arşivinde yer alacak. Sesli prospektüsler görme engelliler arasında yaygın olarak kullanılan GETEM'in mobil uygulamasından internet yoluyla cep telefonu, bilgisayar ya da mp3 çalarlara indirilerek, dinlenebilecek.

İLK ETAPTA EN ÇOK SATAN BİN İLACA SES VERİLDİ

İlk etapta en çok satılan bin ilacın prospektüsüne ses verdiklerini dile getiren proje gönüllüsü Eczacı Sema Cantaş Özveren, "Biz İstanbul Eczacı odasında sosyal sorumluluk komisyonundayız. Görme engelliler için bir proje hazırlayalım istedik. Bu sistemi konuşurken GETEM ile tanıştık Boğaziçi Üniversitesi'nde. Onların da sesli projelerinde prospektüslerin sesli bir kılavuzu olmadığını, görme engellilerin buna çok ihtiyacı olduğunu fark edince böyle bir projeyi gündeme getirelim dedik. Oda sayfasından projemiz için bize ses verin dedik, arkadaşlardan yardım istedik ve 250 eczacı olduk. Altıya böldük, altıya bölmemizin nedeni de braille alfabesindeki kabartma harfleri için kullanılan kabartmalı altı noktacıktan yola çıkıldı. ve herkes 6 prospektüse ses verdi. Ocaktan sonra da bütün Türkiye'ye çağrı yapacağız. Bütün Türkiye'deki eczacı arkadaşlara çağrı yapıp bu sayının artmasını sağlayacağız. En çok satan ilaç listesinden başlayıp, en çok satandan aşağı doğru bir sıralama yapıldı ve ilk bin ilaç üzerinden okumaya başladık. Çok da keyifli oluyor. Böyle bir projenin içinde yer almaktan ve buna öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"PROSPEKTÜSLERE ULAŞMALARININ NE KADAR ZOR OLDUĞUNU FARKETTİK"

Görme engelli vatandaşlar için ilaç prospektüslerine ulaşmanın ne kadar zor olduğunu fark ettiklerini anlatan Eczacı Bilge Zehra Hacıibrahimoğlu Çakıroğlu, "4 Ocak braille alfabesinin günü. Bu konuyla alakalı bir farkındalık yaratmak istedik. Ne yapacağımızı düşünürken, yolumuz GETEM ile kesişti. GETEM ile yaptığımız görüşmeler sırasında görme engelli vatandaşlarımızın sesli prospektüslere ulaşmasının ne kadar zorlu olduğunu fark ettik. Bu konuda yapılmış bir çalışma olmadığını fark ettik. Sağlıkta eşitlik adı altında biz sağlık mesleği mensupları olarak, birikimlerimizi onlara bu şekilde yansıtmayı öngördük ve bununla alakalı bir proje geliştirmek istedik. ve projemiz 'sesin hepimize iyi gelecek' sloganıyla çıktı. İlk başta odamızın sayfasında bir duyuruda bulunduk. Meslektaşlarımıza bu projeye katkı sağlaması adına çağrıda bulunduk. Şu anda 250 meslektaşımızla projeyi yürütüyoruz. Hedefimiz 2019 yılı Eylül ayına kadar en çok satan bin ilacın seslendirilmesi. Şu anda 762 ilaç sahibini buldu. Bunlardan tamamlanan 350 tanesi var" şeklinde konuştu.

6 NOKTA, 6 PROSPEKTÜS, 6 BÖLÜM

Her gönüllü eczacının 6 prospektüsü, 6 parça şeklinde seslendirdiğini söyleyen Çakıroğlu, 6 rakamının taşıdığı anlamı ise şu sözlerle açıkladı:

"Prospektüsleri baştan sona bütün olarak okumadık. Onları da kendi içinde 6 parçaya ayırdık. Bir prospektüse baktığınızda görürsünüz, nedir?, Etken maddesi nedir?, Olası yan etkileri gibi bölümleri vardır. Biz bu bölümleri ayrı ayrı okuduk ki, görme engelli vatandaşlarımız bunları dinlerken arada bir parçayı rahat bulabilsin. Çünkü bir prospektüs yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. ve GETEM ile konuşarak onları bir düzden içerisinde kaydettik. Bütün hepsi tamamlandıktan sonra, GETEM'in kendi içinde bir arşivi var, oraya konulacak. Seslendiren arkadaşlarımız da ya kendi cep telefonlarından ya da bilgisayardan markasına göre telefonlarının, ya kitaplara ses uygulamasından ya da kendileri kayıt alıp göndererek uygulanabiliyor. 6 bölüm olması şöyle bir anlam taşıyor; biz her eczacıya okumaları için hem 6 tane prospektüs gönderdik hem de 6 bölümde okuyoruz çünkü braille alfabesi 6 tane noktadan oluşmuş bir alfabe. Böyle de bir etkisi olsun istedik açıkçası"

SESSİZ BİR ORTAM, TELEFON VE KULAKLIK YETERLİ

Bu projede yer almak isteyen eczacıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ise Çakıroğlu, "Şöyle oluyor, siz herhangi bir prospektüsün 5 dakikalık bir bölümünü bölmeden okuyorsunuz ve ilk başta GETEM'e gönderiyoruz. Oradaki yetkili kişililer kaydınız anlaşılabilir mi, tonlamanız nasıl gibi şeylere dikkat ederek uygun ya da değilsiniz diyor. Şu ana kadar hepimiz uygun görüldük. Ondan sonrasında ise sosyal sorumluluk komisyonunun bize gönderdiği yönerge var. Bu yönergede nasıl okumanız gerektiği, noktalama işaretleri nasıl okunmalı gibi nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili her şey yazıyor. Bunlara dikkat ettikten sonra sessiz bir ortam yeterli açıkçası. Bir cep telefonu, bir kulaklık ya da kulaklık bağlayabildiğiniz bir bilgisayarınız var ise, yapmak çok kolay. Bölümleri okuduktan sonra biz komisyonumuza mail atıyoruz. Onlar her ilacı kendi içinde bir düzene göre birleştiriyorlar, sonrasında da GETEM'e gönderiyorlar. Ondan sonra da arşivlere konulacak. Hedefimizin bir sonu yok. Aslına bakarsanız, biz bin ilaç diye yola çıktık ama daha sonra kendi hedefimizi gerçekleştirdikten sonra 'haydi Türkiye' deyip, tüm Türkiye'deki eczacıların desteği ile ne kadar okunabilirse, maksimum sayıda prospektüse ses vermek istiyoruz" diye anlattı.

"257 ECZACIMIZ İLE BU PROJEYİ YÜRÜTÜYORUZ

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Şeker Pınar Özcan ise, "İstanbul Eczacı Odası olarak sosyal sorumluluk komisyonumuzca hazırlanan bir proje bu. Görme engelli vatandaşlarımız için ilaç prospektüslerini sesli ortamda okuduğumuz, böylece onların kullandığı ilaçların yan etkilerini, ne olduğunu, kullanım şekillerini öğrenebildikleri bir proje. Şu anda 257 eczacımız ile bu projeyi sürdürüyoruz. Amacımız ilk etapta bin tane prospektüsü okumak ve görme engelli vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmak. 350 tane prospektüsü tamamladık, diğerlerini de Ocak ayının sonuna kadar tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

ÇOK AZ İLAÇ KUTUSUNDA BRAİLLE ALFABESİ KULLANILIYOR

Projenin bundan sonraki aşamasında bütün ilaç prospektüslerini okumak amacında olduklarını vurgulayan Özcan, görme engelliler için üzerinde çalıştıkları bir başka projeden daha bahsederek, "Ayrıca başka bir sorun daha var. üzerine braille alfabesiyle isimlerinin yazıldığı çok az sayıda ilaç var. Sanayi ve ilaç firmalarıyla bunu görüşerek, Türk Eczacılar Birliği'nin de katkılarıyla, tüm ilaç kutularının üzerinde braille alfabesiyle isimlerinin yazılması ve böylece görme engelli vatandaşlarımızın, hangi kutuyu eline alırsa alsın ilacın adını, dozunu hatta son kullanma tarihlerini bilmesini istiyoruz. Bu yönde çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

