Görme engelliler kendi başına oy kullanabilecek

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Görme engelliler kendi başına oy kullanabilecekGörmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, hazırlattığı şablonlarla kendi başına oy kullanmak isteyen görme engellilere kolaylık sağlıyorKONYA - Engelli bireylerin 31 Mart yerel seçimlerinde daha rahat oy kullanması için çeşitli tedbirler alınırken, Konya'da görme engellilerin kendi başına oy kullanabilmesi için özel şablonlar hazırlandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, görme engelli bireyleri bilgilendirmek amacıyla açıklamalarda bulundu. Dernek Başkanı Veli Özağan, görme engelli ve diğer engelli bireylerin mutlaka sandığa giderek oylarını kullanmalarını istedi. Görme engellilerin görmediğinden dolayı oy kullanmakta sıkıntı yaşayabildiklerini belirten Özağan, "Sandık kuruluna vardıkları zaman, içeriye girdikleri zaten seçmen kağıdında görme engelli olduğu kayıtlıdır. Dolayısıyla kendisinin görme engelli olduğunu hatırlatarak yanında getirmiş olduğu refakatçi eşliğinde oy kullanabilirler. Sakın sandık görevlilerine müdahale ettirmesinler. Sandık görevlileri refakat edemez. Dolayısıyla görme engelliler beraberindeki refakatçisiyle birlikte oy kullanabilirler. Bu şekilde oy kullanmak istemeyip ben kendim oy kullanmak istiyorum diyen görme engelliler varsa Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesinden oy şablonlarını alabilirler. Oy şablonlarını aldıkları zaman seçmen kartları ve kimlikleriyle birlikte oy verecekleri okula varacaklar. İmzalarını attıktan sonra sandık görevlisi oy pusulalarını verdiği zaman 3 oy pusulasına oyları yerleştirecek" dedi."Görme engelli bireyler adayların oy pusulasındaki sırasını öğrendikten sonra sandık başına gitsin"Özağan, görme engelli bireylerin yanlarında getirecekleri şablonların nasıl kullanılması gerektiğini de anlattı. Özağan, hazırlattıkları oy pusulalarının yerleştirileceği şablonlarda, mühür basılacak kısımların delik olduğunu, görme engelli bireylerin siyasi partilerin oy pusulasında sıralamasını öğrendikten sonra sandık başına gitmelerini tavsiye etti. Özağan, pusula şablona yerleştirildikten sonra mühür basılacak kısımdaki deliklerden sıralamanın sayılarak hangi adaya oy verilecekse oraya mührün basılabileceğini ifade etti.Başkan Veli Özağan, belediye meclis üyeliğinde kendilerini temsil noktasında engelli bireylerin sayısının yetersiz olduğunu da kaydederek, bu kontenjanın biraz daha artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.