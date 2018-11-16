Görme Engelliler Oltalarını Farkındalık İçin Attı

Altı Nokta Körler Vakfı, 118T Lions Federasyonu ve İSOBDER işbirliği ve Sarıyer Belediyesi desteği ile 8. kez düzenlenen etkinlikte oltalar farkındalık için atıldı.

Emirgan sahilde İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi kursiyerleriyle birlikte gerçekleşen "8. Geleneksel Altı Nokta Körler Vakfı Olta Şenliği"ne ilgi yoğun oldu. Etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in yanı sıra Altı Nokta Körler Vakfı Direktörü Oya Sebük, Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Nuran Uzlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte amatör balıkçılar görme engelli vatandaşlara balık tutmasını öğretti.

Etkinlikte konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Yaşam, herkes içinde olduğunda bir anlam kazanıyor. Biz herkesle beraber yaşayacağız. Doğru olan budur. Engelli dostlarımızın bizden bir isteği vardı. Bizim için özel bir alan yapmayın hep beraber kullanacağımız alanlar yapın. Bizi dışarıda bırakmayın dediler. Sevgili dostlarımız, biz bunu hep birlikte yaptık. Aslolan bunu yaşamın gereği haline getirmek. Bizim en büyük amacımız engelli dostlarımızın sorunlarına dikkat çekmek. " dedi.

"BALIK TUTMAK, HER BİRİ İÇİN BİR ÖZGÜRLÜK KAYNAĞI OLDU"

Altınokta Körler Vakfı Başkanı Oya Sebük, 8 senedir devam eden şenliğin anlam ve önemine dikkati çekerek, "Özgürlüğe Olta Atalım sloganının anlamı, körlerin, her şeyi yapabileceklerini ve yeter ki onlara fırsat verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Özgürlük, körler için ellerindeki beyaz baston ama sizlerin açtığı sivil toplum kuruluşlarının, iyi yürekli gönüllü insanların açtığı bu fırsatta da balık tutmak, her biri için bir özgürlük kaynağı oldu. Çünkü bastonlarını bırakıp, oltalarını ellerine aldılar." dedi.

Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Nuran Uzlu ise çalışmaların çok büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, gözleri görmeyen konuklar denize olta attı ve misafirlere, Karadeniz müzikleri eşliğinde balık-ekmek ikram edildi.