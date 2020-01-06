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Görme engelliler satranç turnuvasında kıyasıya yarıştı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta sonu bir alışveriş merkezinde düzenlenen satranç turnuvasında görme engelliler kıyasıya yarıştı.

06.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:36 Görme engelliler satranç turnuvasında kıyasıya yarıştı
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta sonu bir alışveriş merkezinde düzenlenen satranç turnuvasında görme engelliler kıyasıya yarıştı. 19 görme engelli sporcunun katıldığı turnuvada ödüller sahiplerini buldu.

Kabartma satranç takımları ile oynanılan oyunda renkleri birbirinden ayırmak için siyah taşların tepesine çivi takılıyor. Siyah - beyaz kareleri ayırmak için ise koyu renk hanelere parmakla hissedilecek kadar yükseltmeler yapılıyor. Oyuncuların düşünme zamanlarında taşları devirmemek için de 64 karenin tamamının ortalarına taşları sabitlemeye yarayan birer çubuk takıldı. Böylelikle görme engelli sporcular elleriyle dokunup algılayarak satranç oynayabildiler. Görme engellilerin, engel olmadan oynayabildikleri yarışmada genel kategoride Hüseyin Demiral, 20 yaş altı kategorisinde Erkan Önemli birinci olurken, mansiyon ödülünün sahibi ise Kerem Kalkanlı oldu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Dereceye giren sporcular Antalya'da yapılacak olan Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası'na katılacak. Genel kategoride ise 1. Hüseyin Demirel, 2. Turgay Çarıklıoğlu, 3. Recep Aydeniz oldu. - DENİZLİ

Denizli, Spor

Kaynak: İHA

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