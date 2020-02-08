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Görme engelliler satrançta yarıştı

Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Manavgat'ta 517 sporcunun katılımıyla yapıldı.

08.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:53Görme engelliler satrançta yarıştı
Görme Engelliler Satranç Şampiyonası 'ta 517 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Manavgat'ta düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi. 100 kadın 417 erkek olmak üzere 517 sporcunun katılımıyla Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde final karşılaşmaları ile sona erdi. Şampiyonada dereceye girenlere kupa ve madalyaları Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Manavgat İlçe Gençlik Hizmetleri ve Müdürü Süleyman Karakaya ve diğer yetkililer tarafından verildi. - ANTALYA

Manavgat, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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