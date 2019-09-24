Haberler » Spor » Haber

Görme engellilerde İspanya, Avrupa şampiyonu

IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya, Fransa'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

24.09.2019 18:12Görme engellilerde İspanya, Avrupa şampiyonu
IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya, Fransa'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Şampiyonası, final maçıyla tamamlandı.
İspanya ile Fransa arasındaki final maçının ilk yarısı, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda iki gol daha bulan İspanya, mücadeleyi 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
İki takım da şampiyonada final oynadıkları için 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Şampiyonanın yarı finalinde Fransa'ya yenilen Türkiye, İngiltere ile yaptığı üçüncülük maçını da penaltı atışları sonucunda kaybederek organizasyonu dördüncü tamamladı.

İspanya, Avrupa, Fransa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:18 1922 konyaspor: 4-2
19:12 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
19:10 Sivassporlu Emre Kılınç iki hafta sahalardan uzak kalacak
19:08 Yücel İldiz: "Bu haftayı da kayıpsız geçirmeye çalışacağız"
19:06 Büyükşehir belediye erzurumspor: 3-4
19:01 Bakan Kasapoğlu'dan Tokyo 2020 sürecinde kritik toplantı
18:59 İsmail Kartal: "Başakşehir'e puanlar için gideceğiz"