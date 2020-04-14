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Görme engellilerden "Evde kal" mesajı

Afyonkarahisar'da bazı görme engelliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine destek amacıyla çektikleri videoyla "Evde kal Türkiye." çağrısı yaptı.

14.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:50
Afyonkarahisar'da bazı görme engelliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine destek amacıyla çektikleri videoyla "Evde kal Türkiye." çağrısı yaptı.
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyelerinin evlerinde çektikleri kısa videolarda, Sağlık Bakanlığınca yapılan "Evde kal." çağrısına işaret edildi.
Görme engelliler, videolarında şöyle seslendi:
"Başta kronik rahatsızlığı olan kardeşlerimiz ve elleri öpülesi yaşlılarımız, evden dışarı çıkmayalım. 28 gündür kendimi evde izole ediyorum, herkes kendini izole etsin. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadele ettiğimiz sağlık savaşında özverili şekilde yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim için ve sağlımız için evde kal Türkiye. Ülkemizin geçmekte olduğu bu zor süreçte, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Kronik rahatsızlığı olan ve yaşlılarımızı riske atmamak için ve güneşi yeniden hissedebilmek ve sevdiklerimize yeniden sarılabilmek için evde kal Türkiye. Hayat eve sığar. Geleceğimiz, sağlığımız ve sağlığınız için evde kal Türkiye."
Sosyal medyada paylaşılan video, beğeni topladı. Görme engellilerden ’Evde kal’ mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Afyon, Güncel
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