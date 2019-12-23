Görme engellilere deprem eğitimi

Afet ve Çevre Yönetim Sistemleri Araştırma Derneği (AÇEYSAD), görme engelli yurttaşların afetler sırasında ve sonrasında neler yapabileceklerini öğrenmeleri için Kadıköy Belediyesi'nden similasyon sistemleri ile özel olarak tasarlanmış Afet Eğitim Parkı'nda eğitim talebinde bulundu. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı eğitimde, katılımcılara deprem, yangın gibi afetlerde ne yapılmasına yönelik teorik bilgi verildi. Daha sonra deprem deneyim odasında 7.2 büyüklüğündeki İzmit depreminin bir benzerini tecrübe eden katılımcılar, 5 Boyutlu Sinema Odası'nda 5D sinema teknolojisiyle hazırlanan filmin ses, su ve titreşimden oluşan eğitim bölümünden yararlandı.

Eğitime Bakırköy'den geldiklerini ifade eden Ayşe Terziören,"Her insanın özellikle de engellilerin böyle bir eğitim almasını çok istiyordum. Bu eğitimler çok faydalı oluyor. Hem daha çok bilinçleniyoruz, hem yanlışlarımızı düzeltiyoruz. Ne yapacağımızı bilsek de insan başına gelmeden bilemiyor. Burada uygulamalı şekilde olması, bizim için çok büyük bir avantaj. Mesela panik olmak yerine doğalgazı kapatmak gerektiğini öğrendik. Deprem gerçekten olduğunda ne yapacağımız az çok biliyoruz." dedi. Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER) Başkanı Ali Varlık ise "Şu ana kadar bu bilgilerden habersizdik. Bugün eğitimini de aldık. 6.5, 7.3 büyüklüğünde deprem olsa ilkyardım çantasında neler olması gerektiğini, deprem anında neler yapılması gerektiğini artık öğrendik. Deprem olacak gibi depreme hazırlanmamız gerekiyor."

Yaklaşık 2 saat süren tatbikat sonrasında duygularını aktaran Ramazan Cömert ise 1999 Marmara Depremindeki deneyimini anlattı: "1999 depreminde yüksekte duran televizyonu tutmaya çalışmıştım. Bugün kendimi koruma yöntemlerini öğrendim. Bu eğitimlerin yurt genelinde yaygınlaşması gerekiyor. Evimde depreme yönelik bir düzenleme yapmamıştım ama bu dakikadan itibaren daha etkin bir şekilde hayata geçireceğim. Önce kendimi sonra da çevremi depreme karşı bilinçlendirip daha bilinçli hareket edeceğim" dedi.