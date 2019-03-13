Görme Engellilere "F Klavye" Kursu

Kaynak: AA

Sivas'ta görme engellilere yönelik "F klavye" kursu düzenleniyor.Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve istihdama katılımını artırmak amacıyla, "F klavye" kursu düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen kursta kendisi de görme engelli olan Selman Devecioğlu eğitmenlik yapıyor.Düzenlenen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren eğitmen Devecioğlu, görme engelli vatandaşların E-KPSS ile devlet memuru olabildiğine işaret ederek sadece santral operatörlüğü gibi konuşmaya dayalı bir meslek yerine, katiplik gibi alanlarda da aldıkları bu eğitimler sayesinde tercih yapabileceklerini belirtti.Kurs eğitmeni ve kursiyerlerin görme engelli olduğu Türkiye'deki ilk eğitim faaliyetinin Sivas'ta yapıldığına dikkati çeken Devecioğlu, "Teknolojinin gelişmesiyle artık görme engelliler de bilgisayarı yüzde 100 oranında ekran okuyucu ve ses destekli programlar sayesinde rahatlıkla kullanabiliyor. Bu yüzden görme engelli kursiyerlerimiz artık farklı meslekleri de rahatlıkla seçebilir." ifadelerini kullandı.İki kurumun iş birliğinde düzenlenen kursların oldukça yarar sağladığına değinen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise "Diyalog halinde, birbirimize danışarak güzel bir program yapıyoruz. Tabi görme engelli kardeşlerimizin bu öğrendiklerini hayatta tatbik etmeleri gerekiyor. Devlet kurumlarında görev alabilmeleri için de 'F klavye'yi kullanmaları icap ediyor. Bu kardeşlerimizin hayata tutunmaları, birçok alanda hizmet verebilmeleri için bu tür kursların da açılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.Özaydın, kursa destek veren Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti.