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Görme engellilere verilen ilk yardım eğitimi uluslararası raporda yer aldı

Her yıl kutlanan Dünya İlk Yardım Günü kapsamında geçtiğimiz Eylül ayında Aydın Altı Nokta Körler Derneği ve Türk Kızılay Aydın İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ilkyardım semineri uluslararası ses getirdi.

17.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:43
Görme engellilere verilen ilk yardım eğitimi uluslararası raporda yer aldı
Her yıl kutlanan Dünya İlk Yardım Günü kapsamında geçtiğimiz Eylül ayında Aydın Altı Nokta Körler Derneği ve Türk Kızılay Aydın İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ilkyardım semineri uluslararası ses getirdi.

14 Eylül tarihinde Aydın Altı Nokta Körler Derneği ve Aydın Kızılay Şubesi tarafından görme engellilere yönelik yapılan ilk yardım semineri İFRC Global First Aid Referance Center tarafından yayınlanan raporda yer aldı.

Raporun ayrıntılarında Dünya genelinde toplam 31 bin etkinliğin rapor edildiği, Türkiye'de TRT, AFAD ve Kızılay tarafından İlk yardım Eğitimi hakkında yazılı ve görsel basında birçok etkinliğin yapıldığını, ancak Altı Nokta Körler Derneği üyelerine yapılan ilk yardım seminerinin görme engellilere yönelik özel bir organizasyon olması nedeniyle raporda dikkat çektiği kaydedildi.

Konu hakkında açıklama yapan Aydın Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, "Yaptığımız bu etkinliğin uluslararası bir ses getirmesi bizi memnun etti. Ülkemizin böyle güzel bir konuda gündeme gelmesinden memnuniyet duyduk" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılay, Eylül, Aydın, Güncel
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