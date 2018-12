Görme Engellilerin El Emekleri Gelire Dönüşecek

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:38



NURTEN ASLAN - Diyarbakır'da açılan kursta örgü örmeyi öğrenmek için eğitim alan görme engellilerin el emeği ile hazırladıkları ürünler gelire dönüşecek.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kimi doğuştan kimi de bir rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden kadınların el becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda kurs düzenlendi.Kurs sayesinde sosyalleşen ve örgü örmeyi öğrenecek olmanın heyecanını yaşayan kadınlar, hazırladıkları ürünlerin internet ortamından satışını yaparak gelir de elde etmeyi amaçlıyor."İmkan sağlanırsa her şeyin üstesinden gelebiliriz"Kursiyerlerden Gurbet İpek (34), AA muhabirine, 2012 yılında özel bir hastanede çalışırken enfeksiyon sonucu iki gözünü de kaybettiğini söyledi.Görme yetisini kaybedince hayatının değiştiğini ifade eden İpek, yeni doğmuş bir bebek gibi yemek yemeyi, Braille alfabesi ile okuma yazma öğrendiğini, öz bakım becerilerini geliştirdiğini, bunlar için bir yıl boyunca Ankara'da eğitim aldığını belirtti.Görmeyen gözleri ile yeni yaşama uyum sağlamaya çalıştığını, aldığı eğitim sayesinde eskisi gibi olmasa da Diyarbakır sokaklarında bastonla dolaşabildiğini dile getiren İpek, kursa da 15 gün önce başladığını, elinden gelen çabayı gösterdiğini anlattı.İpek, şöyle konuştu:"Kursta hem zamanımız güzel geçiyor hem de özlediğimiz hayatı yaşıyoruz. Daha önce örgü örüyordum. Yeniden örgü örmek istedim. Diğer insanlardan farkımız yok diyerek buraya geldik. Biz diğer insanlara da bunu söylemeye çalışıyoruz. Aslında bize imkan sağlanırsa her şeyi yapabilir ve her şeyin üstesinden gelebiliriz. Yeter ki bize güvenilsin. Çeşitli ürünler yapıyoruz. İleride takı tasarımı da yapmaya başlayacağız."Ürünlerini internette satmak istiyorlarKurs ile kendisi gibi kadınların evden çıkabildiğini, farklı ürünler yapabilmenin sevincini yaşadığını dile getiren İpek, el becerilerini geliştireceklerini, bunu evde de sürdüreceklerini kaydetti.İpek, internette de bir site açarak yaptıkları ürünlerin satışını yapmak istediklerini anlatarak, bu sayede aile ekonomilerine katkı sağlayacaklarını aktardı."Biraz zorlanıyorum ama başaracağım"Kursiyer Ayşe Akay, Açıköğretim Fakültesinde okuduğunu, el becerisini geliştirmek amacıyla kursa başladığını anlatarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak istediğini, bu nedenle kursa geldiğini belirtti.Yüzde 100 görme engelli olduğunu ifade eden Akay, "Kursa yeni başladığım için biraz zorlanıyorum ama başaracağım." diye konuştu.Esengül Durmuş, daha önce dışarı çıkmakta zorlandığını dile getirerek, kurs sayesinde sosyal bir ortama kavuştuğunu, kendisini çok mutlu hissettiğini aktardı.Durmuş, "Kursa gelmek benim için çok iyi oldu. Artık, güzel ürünler yapıyorum." ifadelerini kullandı.Eğitmen Songül Arıkan, görme engellilere çanta, bere, atkı gibi ürünleri yapmayı öğrettiğini, kursiyerlerin büyük bir heyecanla kursa geldiğini söyledi.Kadınların bir şeyler yaptıkça mutlu olduğunu vurgulayan Arıkan, "Görme engelliler ailelerine ekonomik olarak katkıda bulunmak istiyor. 15 kursiyerimiz var. Hepsi yüzde 100 görme engelli. Yaptıkları ürünlerin satışını da sağlayacağız. Onlara da katkı olacak. Kurs sayesinde kadınların öz güveni gelişti. Sosyal yaşama adapte olmalarına katkı sağlanıyor." dedi.