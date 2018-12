Görme Engellilerin Gözü Kulağı Oldular

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:26



Büyükçekmece Belediyesi, Boğaziçi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) ve Büyükçekmece Kültür ve Turizm Derneği işbirliğiyle görme engelli vatandaşlar için hayata geçirilen sesli kitap projesi tüm görme engelli vatandaşların dünyasını aydınlattı.Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi Bilgi Evi'nde faaliyet gösteren elektronik kitap okuma kabinlerinde yazıyı sese çeviren uygulama sayesinde tüm görme engelli vatandaşlar kitap okuyabiliyor.Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan her türlü kaynak kitap ve üniversite hazırlık kitaplarının da seslendirildiği sesli kitap projesi her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıyor. Büyükçekmece Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Nurgün Kacapabuç'un da katıldığı programda görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirenlere teşekkür belgesi takdim edildi."Görme engelli adayı olduğumuzu unutmamak lazım"3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engelliler için kitap okuyan gönüllü vatandaşlara teşekkür ederek plaket takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji - Eğitim Merkezi ve Büyükçekmece Kültür ve Turizm Derneği işbirliğiyle oldukça anlamlı bir projeye imza attık. Sesli kitap projesi kapsamında elektronik kitap okuma kabinini, Kutadgu Bilig Kütüphanesi'nde hayata geçirerek, görme engelli kardeşlerimizin gözü kulağı olduk. Gönüllülerimizin de desteğiyle de projemiz her geçen gün gelişiyor. Hepimizin görme engelli adayı olduğumuzu unutmamamız lazım. Dernek başkanımıza, üniversitemize ve projede katkıları bulunan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL