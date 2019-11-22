Haberler » Sağlık » 'Görme engellilerin kansere yakalanma riski düşük' - Haber

"Görme engellilerin kansere yakalanma riski düşük"

Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, meme kanserinin görme kaybı olan kadınlarda görülme oranının yarı yarıya düştüğünü söyledi.

22.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:57

Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, meme kanserinin görme kaybı olan kadınlarda görülme oranının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Karagöl, "Yurt dışında yapılan çalışmalarda, görme yetisini kaybetmiş insanlarda bazı kanser türlerinin çok az görüldüğü kanıtlanmıştır. Buna beyinde karanlıkta salgılanan ve kanseri önleyici etkisi olduğu bilinen melatonin hormonunun etki ettiği düşünülüyor" dedi.

Emsey Hospital  Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, ABD, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde yapılan çalışmalarda meme kanserinin, görme kaybı olan kadınlarda yarı yarıya az olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Ancak erkeklerde prostat kanseri gelişme riskinde genel anlamda görmeyenler ile görenler arasında bir fark olmadığı tespit edilmiştir" diye konuştu.

Meme kanserinin, evlenmemiş ve çocuğu olmayan kadınlarda daha sık görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Karagöl, "Norveç çalışmasında değerlendirilen görme engelli kadınların, toplumun genelinden farklı olarak, yarıya yakın kısmı evlenmemiş ve çocuk sahibi değildi. Evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamış görme engelli kadınlarda, meme kanseri görülme oranı, evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş görme engelli olanlardan 2 kat fazla. Ancak, yine de görme engeli olup evlenmemiş, çocuk sahibi olmamış görme engelli bayanlar görme engelli olmayanlardan daha az meme kanserine yakalanmışlardı" ifadelerini kullandı.

"KARANLIK KANSERİ ÖNLÜYOR"

Görmeyen kadınlardaki meme kanseri riskinde azalmanın neden kaynaklandığı yönünde kesin bir bilgiye ulaşılamadığını söyleyen Prof. Dr. Karagöl, "Ancak bunun, beyinden salgılanan melatonin isimli bir hormondan kaynaklandığı düşünülmektedir. Melatonin, karanlık ortamda ve özellikle gece 12.30-2.30 saatleri arasında yoğun olarak salgılanmakta olup ışıklı ortamda ve gündüz ise salgısı durmaktadır. Melatoni'nin kanser gelişimini önleyici etkileri, yine kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi ile kullanıldığında tedavi etkinliğinin arttırdığına dair çeşitli çalışmalar sonuçları bulunmaktadır. Ancak, görme kaybı ile kanser arasındaki ilişinin sadece meme kanseri ve az olarak prostat kanseri ile belirlenmesi, melatonin özellikle üremeyle ilgili hormonal sistem ile olan ilişkilerinin kanser koruyucu etkisini sağladığı yönünde düşüncelere neden olmaktadır. Bu çalışmalar, gören insanların da uyku düzenine dikkat etmesinin, geç saatlere kalmadan erkenden ve ışık almayan bir odada uyumalarının kanser gelişimini önleme açısından ne kadar faydalı olduğunu ortaya koymuştur" dedi.



Hakan Karagöl, Karagöl, Sağlık

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Sağlık Haberleri
14:17 "Çocuklardaki 'maskeli depresyon' fark edilmiyor"
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
14:14 Prof. Dr. Satar: Yılda 1 milyon prematüre bebek hayatını kaybediyor
13:52 Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci sırada
13:15 'Bağımlılığın kökeni daima travmaya ve çocuklukta yaşanan sorunlara dayanıyor'
12:50 Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
22.11.2019 15:22:04