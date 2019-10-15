Görme engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimlediler

Başakşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Başkan Yasin Kartoğlu, ilçe sakinleriyle birlikte Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde kurulan 'Empati Parkuru'nda görme engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimledi.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi kapsamında 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde görme engelliliğe dikkat çekmek, görme engelli bireylere karşı empati kültürünün oluşmasına katkı sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Başakşehirliler, Millet Kıraathanesi bahçesinde kurulan Empati Parkuru'nda görme engellilik empati uygulamasına katıldı. Gözleri kapatılarak ve ellerinde beyaz bastonlarla görme engelli bir rehber eşliğinde parkurda yürüyüş yapan katılımcılar, parkur sonunda yine gözleri kapalı bir şekilde deneyimlerini paylaştı.

"OLUMSUZLUKLAR OLSA DA HAYATA TUTUNMAK LAZIM"

Edebiyat öğretmeni Resul Koç ile beraber 'Empati Parkuru'nda görme engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimleyen Başkan Kartoğlu, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza atmak istediklerini belirterek, "Engelli kardeşlerimizi ve yaşadıkları zorlukları hiçbir zaman unutmamamız ve bunların çözümü için çalışmalıyız. Ne kadar olumsuzluklar olsa da hayata tutunmak lazım" dedi.

"ENGELLİLERİN TALEPLERİ HEMEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Görme engelli edebiyat öğretmeni Resul Koç da, Başkan Kartoğlu'nun engelli vatandaşlar için çok güzel çalışmaları olduğunu dile getirerek, "Sizin gibi iyi yürekli cömert insanların olması önemli. Başakşehir'de engellilerin talepleri hemen gerçekleştiriliyor. Engelli kardeşlerimiz dışarı çıksın, anne-babalarımız, eşlerimiz her zaman başımızda olmayacak. Toplumumuzun da bilinçlenip bizlere yardımcı olması lazım" diye konuştu.

"HAYATIMIZDA İLK KEZ GÖZLERİ BANTLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜDÜK"

Empati parkurunu deneyimleyen gençlerden Ömer-Zilal Güvenç kardeşler ise, hayatlarında ilk kez gözleri bantlı ve beyaz bastonlu bir şekilde yürüdüklerini söyleyerek, "Çok farklı bir deneyimdi. Görme engelli vatandaşlarımızın sokaklarda yaşadığı zorlukları bizzat deneyimleme imkanı bulduk. Başta engelli yolu üzerine park eden araçlar, kapatılmayan çukurlar olmak üzere engelli vatandaşlarımızın hayatlarını iyice zorlaştıran davranışlardan uzak durmalıyız, bunu iyice öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.

BİZ Projesi'nin ilk çalışması olan 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü etkinliği, katılımcılara tişörtler ve şapka dağıtımıyla sona erdi.