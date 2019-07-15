15.07.2019 11:51
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Görme engellilerle empati maçına çıktılar

Görme engellilerle empati maçına çıktılar

Çardak Belediyesi Spor Kulübü ile 1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelliler Futsal Takımı arasında empati maçı yapıldı.

Çardak Belediyesi Spor Kulübü ile 1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelliler Futsal Takımı arasında empati maçı yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan futbol sahasında gerçekleşen organizasyonda Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci sahada kaptan olarak görev yaptı. Semerci maç sonrası yaptığın değerlendirmede, "Bugün Çardak Spor Kulübü sporcularımız ile birlikte 1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelliler Futsal Takımına karşı mücadele ettik. Bu maçta sporcularımız ile beraber empati yapma imkanı bulduk. Bu maçta sadece dostluk kazandı" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Çanakkale, Lapseki, Çardak, Spor

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