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Görme engelliye braille alfabesi ile yazılan kuran hediyesi

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kuran öğrenmek isteyen bir kişiye Braille alfabesi ile yazılan Kuran-ı Kerim ve bir hayırseverin bağışladığı 3 engelliye araba verdi.

03.12.2019 19:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:35
Müftüsü Bekir Derin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kuran öğrenmek isteyen bir kişiye Braille alfabesi ile yazılan Kuran-ı Kerim ve bir hayırseverin bağışladığı 3 engelliye araba verdi.
Merkez Ulu Camii Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Müftü Bekir Derin, engellileri yılda bir gün değil her zaman gözeterek hareket etmeye çalıştıklarını, son yıllarda yaptırılan camilerde yürüme ve görme engellilerin gözetilmeye çalışıldığını anlattı. Müftü Bekir Derin, bu amaçla önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Derin, bir hayırseverin bağışladığı 3 engelli aracını ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini anlatırken, Kuran-ı Kerim öğrenmek isteyen görme engelli Adem Dağlı'ya da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 6 ciltten oluşan Braille Alfabesi ile hazırlanmış Kuran-ı Kerim hediye etti.
Görme engelliye braille alfabesi ile yazılan kuran hediyesi

Dünya Engelliler Günü, Kuran-ı Kerim, Avcılar, Müftü, Güncel

Kaynak: DHA


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