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Görme ve işitme engelliler gibi film izlediler

Kastamonu'da, görme ve işitme engellilerin sinema izleme deneyimleri ile ilgili farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:54Görme ve işitme engelliler gibi film izlediler
'da, görme ve işitme engellilerin sinema izleme deneyimleri ile ilgili farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.
Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi, Kastamonu Görme Engelliler Derneği, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği olarak kurulan Kastamonu Engelli Platformu tarafından görme ve işitme engellilerin nasıl film izlediği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Temple Grandin" isimli filmin gösterimi yapıldı.
Kentteki bir alışveriş merkezindeki sinemada yapılan gösterimde, otizmli bilim kadını "Temple Grandin"in hayatı anlatıldı. Filmin bir bölümü, görme engellilerin izlediği gibi ekran karartılarak bir süre sahneler seyirciye anlatıldı, diğer bölümü de işitme engellilere uygun olarak ses kapatılarak işaret diliyle gösterildi.
Kastamonu Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Necati Korkmazer, yaptığı konuşmada, üç derneğin oluşturduğu platform olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.
Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Korkmazer, şunları kaydetti:
"Barutçuoğlu Alışveriş Merkezi Sinema Salonu bize çok büyük destek vererek mekanlarını ve gönüllerini açtılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler engelliyiz, engelli olmak zor. Zaman zaman da sıkıcı ancak zannedilen kadar sıkıcı değil. Biz engelliler de özellikle görme engelliler şarkı söyleriz, şarkı dinleriz. Teknoloji yardımıyla kitap okuruz. Film seyretmeyi de görenlerden farklı olarak yapıyoruz. Görme engelli nasıl film seyrediyorsa, tamamen karanlık ortamda film seyretmeyi düşündük. Özel çocuklarımızı da düşünerek ara ara filmin görüntüsü olacak. Ara ara da sesi gidecek."
Filmi izleyenlerden Ferruh Kaçar ise halk eğitim merkezinde özel sporculara kurs verdiğini söyledi.
Etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Kaçar, "Özel çocuklarımızı takip ediyorum. Bugün de bir sinema etkinliği olduğunu öğrenerek geldim. Acaba görmeyenler ya da duymayanlar nasıl film izler merakıyla buraya geldim. Kendimi onların yerine koyarak izlemeye çalıştım. Gözlerimi kapatarak betimlemeler yardımıyla onlar gibi filmi izledim." dedi.
Öğretici bir gösterim olduğunu dile getiren Kaçar, "Bence çok anlamlı bir etkinlik, güzel bir deneyim. Bunun gibi çalışmaların devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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