Görsel Dünyada Kadın Olmak' Etkinliği İçin 27 Kasım'da DOTkanyonda

Pazarlama stratejileri ve marka yönetimi alanındaki uzmanlığı ile uluslararası arenada söz sahibi Akan Abdula, Türkiye'de nöro pazarlama denilince akla gelen en önemli uzman Yener Girişken, Türkiye'de geniş kitlelere, psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatının problemleri için bir çözüm olduğunu gösteren Prof.Dr. Acar Baltaş, liderlik ve yönetim becerileri, müzakere ve çatışma yönetimi ve strateji konularında eğitim ve konferanslar düzenleyen Yönetişim Düşünürü Fazıl Oral, Türkiye'ye ilham ve cesaret veren 48 kadından biri olarak seçilen Gayrimenkulde Kadın Liderler (GKL) Platformu Başkanı Pınar Ersin Kollu, 27 Kasım'da DOTkanyonda Günseli Özen'in moderatörlüğünde 'Görsel Dünyada Kadın Olmak' ana temalı söyleşi de buluşuyor.

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:45



26 Kasım 2018 Pazartesi 09:45