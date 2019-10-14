Görsel roman gibi oyun tasarladılar

YAŞAR Üniversitesi öğrencileri, GameX 2019 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda 10 farklı kategoride düzenlenen GameX Ödülleri'nde, 'Yılın en iyi bağımsız oyunu' dalında 13 aday arasından sıyrılarak ödülün sahibi oldu. Sina Işıl Sönmez, 'Laura Silver'in Talihsiz Maceraları' adlı oyunu görsel roman gibi tasarladıklarını söyledi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Animasyon Bölümü son sınıf öğrencileri Sina Işıl Sönmez ve Laden Hatiboğlu ile Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Dinçsoy, geliştirdikleri 'Laura Silver'in Talihsiz Maceraları' isimli oyunları ile GameX 2019 kapsamında düzenlenen GameX Ödülleri'nde ödül kazanmayı başardı. 10 farklı kategoride oyun sektörünün en iyi oyunları, Youtuber ve streamerları, e-spor takımları ve e-sporcularına verilen GameX Ödülleri'nde öğrenciler, 'Yılın en iyi bağımsız oyunu' dalında 13 aday arasından sıyrılarak ödülün sahibi oldu. Rakiplerinin birçoğunun bu sektörde bilinirliği olan, büyük başarılar kazanmış yurtdışı kökenli stüdyolar olduğunu ifade eden Sönmez, Hatiboğlu ve Dinçsoy, "Geçmişte yaptıkları işler nedeniyle donanımları, tam zamanlı çalışma kabiliyetleri ve halihazırda hayran kitleleri olan isimler arasında birinci olmak, bizi gerçekten çok mutlu etti ve çalışma motivasyonumuza olumlu etkide bulundu" diyerek, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

OYUNCUYU GÖRSEL ROMANDAKİ GİBİ BİR MACERAYA ÇIKARIYOR

Oyunlarını görsel roman gibi tasarladıklarını ifade eden Sina Işıl Sönmez, şunları söyledi:

"Görsel roman türünü, bir nevi animasyonlu e-kitap şeklinde düşünebilirsiniz. Siz 'romanınızı' okurken, film benzeri bir havada önünüze bir sahne kuruluyor, karakterler ve sahneler bilgisayar veya telefon ekranınıza taşınıyor. Tabii dijital bir tür olmasının etkisiyle normal bir kitapta olamayacak bazı ek özellikler eklemek de mümkün. Bunlardan en popüleri, kararları okuyucunun verebildiği hikayeler. Japonya ve ABD'de çok yaygın bir tür. Oyunumuzda, hikayemiz, 1930'lu yıllarda Avrupa'da, Birleşik Krallık merkezli bir dedektiflik bürosu etrafında gelişiyor. Bu büronun kollarından bir tanesi, dünya genelindeki olağanüstü vakaları araştırmak, bu nitelikteki yaratıkları sınıflandırmakla görevli. Ana karakterimiz, burada çalışan dedektif Laura Silver. Kendisinin oldukça agresif bir mizacı var. Ona kıyasla çok daha ılımlı ortağı Cooper ile birlikte, gizemli bir seri cinayeti araştırmak ve bunun büronun istihbaratını almış olduğu gibi olağanüstü bir yaratıkla bağlantılı olup olmadığını ortaya çıkartmakla görevliler. Ancak işleri bekledikleri gibi gitmiyor. Bu olaylar çerçevesinde gelişen, 8 saatlik ve 100'den fazla oyuncuya bırakılmış seçeneği olan bir hikayemiz var. Ayrıca klasik görsel roman ögelerinin yanı sıra zamana karşı sorgu veya olay akışını çözmenizin gerektiği bir bulmaca gibi birkaç tane mini oyunumuz da hikayeyi destekliyor."

'TANITIM KONUSUNDA DESTEK GÖRDÜK'

Ödül sürecinde yaşadıklarını da anlatan Yiğit Dinçsoy, "Karşımızda yalnızca kullanıcıya ulaşmak için bile 100 binlerce dolar bütçesi olan, ürettikleri ürünleri 100 binlerce insanın önüne reklam olarak çıkartabilecek isimler varken sizin rekabet etmek için belki de tek şansınız gerçekten güzel bir ürün ortaya koyabilmek. Tanıtım konusunda bize pek çok yabancı ve Türk Youtube içerik üreticisi destek verdi. Tıpkı Youtuberlar ile iletişime geçmemiz gibi karşılaştığımız maddi sorunları da büyük oranda iletişimle çözebildik. Örneğin, tanıtım müziğimizi Amerika'dan bir sanatçı gönüllü olarak yapmayı üstlendi. Aynı şekilde oyunumuz özellikle sosyal medyada birçok yerel ve uluslararası alanda kendisine yer buldu ve ilgi gördü" diye konuştu.