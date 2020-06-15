Görsel şölen oluşturan "halı tarlaları" ilgi çekiyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen el dokuması halı ve kilimler görsel şölen sunuyor.

15.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:43
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen el dokuması halı ve kilimler görsel şölen sunuyor.
Anadolu'nun değişik bölgelerinden toplanan halı ve kilimler, mikroplardan arındırılması ve renklerinin pastele dönüşmesi için Döşemealtı ilçesindeki tarlalara seriliyor. Antalya'nın sıcağı altında yaz mevsimini geçiren halılar, beli aralıklarla ters yüz ediliyor. Eylül ayından itibaren toplanmaya başlanan ve tozlarından arındırılan halılar, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.
Karataş Mahallesi'nde halı ticareti ile uğraşan Halil Börekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pastel renkli, eskitilmiş halıların yurt dışında daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.
Anadolu'yu gezerek köylerden eski halıları topladıklarını belirten Börekci, "1976 yılından beri halı güneşlendirme işiyle uğraşıyorum. Topladığımız halıları çeşitli merhalelerden geçirdikten sonra yurt dışına satıyoruz. Yüzde 100 organik yün ve boya kullanılarak dokunmuş halı ve kilimleri güneşe sererek içerisindeki kimyasallardan ve mikroplardan arınmasını sağlıyoruz." dedi.
Dünyanın her bölgesine halı ve kilim gönderdiklerini dile getiren Börekci, "En çok ABD'ye gönderiyoruz. Japonya, Avustralya ile Güney Amerika ve Avrupa ülkeleri de en çok gönderdiğimiz yerlerden. Hemen hemen dünyanın her yerine gönderiyoruz. Bunların hepsi organik, doğal, el dokuması halı ve kilimlerdir." ifadelerini kullandı.
Börekci, fotoğraf meraklıları ve Antalya'ya gelen turistlerin de halı tarlalarına ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi. Görsel şölen oluşturan ’halı tarlaları’ ilgi çekiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Döşemealtı, Antalya, Eylül, Güncel, Haber

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