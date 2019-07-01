01.07.2019 11:38
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Görülmez kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Görülmez kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'un Of ilçesinde yaşanan görünmez kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Of ilçesinde yaşanan görünmez Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Bir tur şirketi çalışanı ayağının takılması üzerine yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Trabzon'da bir tur firmasında çalışan Veysel Değerli, Of ilçesindeki hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu bir bölgede mola verdi. Yaklaşık 15 dakikalık bir molanın ardından turistleri minibüse bindiren Değerli, geri geri giderek turistleri kontrol ederken yaklaşık 3 metre yükselikten düştü. Düşmenin etkisiyle başından ağır yaralanan Değerli'ye ilk müdahaleyi mağaza çalışanları ve turistler yaptı. Olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Değerli Kanuni Eğitim ve Araştırm Hastanesi'ne kaldırıldı.

Veysel Değerli'nin yaklaşık 3 metre yükseklikten düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Geri geri giderken korkuluğun olmaması nedeniyle bir anda ayağının takılması ile yüksekten düşen Veysel Değerli'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON
Kaynak: İHA
trabzon , kaza , 3. Sayfa

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