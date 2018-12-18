Görülmüştür Filmi

Görülmüştür, fotoğrafta gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Zakir, İstanbul’da bir cezaevinde memur olarak çalışan bir adamdır. Hayatını mahkumlar arasına geçiren Zakir, cezaevinde hükümlülere gelen mektupları okumakla görevlidir. Her gelen mektup önce Zakir’in kontrolünden geçer. Mektupta yazılanlar cezaevi protokolüne göre bir sorun teşkil etmediği taktirde sahibine ulaşabilir. Cezaevine postalanan mektupların kontrol edildiği bir gün, mektubun birinin içerisinde bulunan bir fotoğraf Zakir’in dikkatini çeker. Fotoğraf Selma
adındaki genç ve güzel bir kadına aittir. Genç
adam çok etkilendiği bu fotoğrafı çalmaya karar verir. Ancak bir süre sonra olay basit bir hırsızlık olarak kalmaz. Zakir, fotoğrafta gördüğü Selma’yı takıntı haline getirmiştir. Yönetmen:
Serhat KaraaslanSenaryo:
Serhat KaraaslanOyuncular: Berkay Ateş
, Saadet Işıl Aksoy
, İpek Türktan, Füsun Demirel
, Erdem Şenocak, Müfit KayacanFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
GörülmüştürYapımcı Firma:
+90 Film Ltd.Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Türkiye
, Almanya
, FransaOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
21.12.2018Görülmüştür Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Memur,İstanbul,Genç
Kaynak: InterSinema.com