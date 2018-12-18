18 Aralık 2018, 08:54
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Görülmüştür Filmi

Görülmüştür Filmi

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Görülmüştür, fotoğrafta gördüğü bir kadını takıntı haline getiren genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Zakir, İstanbul’da bir cezaevinde memur olarak çalışan bir adamdır. Hayatını mahkumlar arasına geçiren Zakir, cezaevinde hükümlülere gelen mektupları okumakla görevlidir. Her gelen mektup önce Zakir’in kontrolünden geçer. Mektupta yazılanlar cezaevi protokolüne göre bir sorun teşkil etmediği taktirde sahibine ulaşabilir. Cezaevine postalanan mektupların kontrol edildiği bir gün, mektubun birinin içerisinde bulunan bir fotoğraf Zakir’in dikkatini çeker. Fotoğraf Selma adındaki genç ve güzel bir kadına aittir. Genç adam çok etkilendiği bu fotoğrafı çalmaya karar verir. Ancak bir süre sonra olay basit bir hırsızlık olarak kalmaz. Zakir, fotoğrafta gördüğü Selma’yı takıntı haline getirmiştir.


Yönetmen: Serhat Karaaslan
Senaryo: Serhat Karaaslan
Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan, Füsun Demirel, Erdem Şenocak, Müfit Kayacan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Görülmüştür
Yapımcı Firma: +90 Film Ltd.
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye, Almanya, Fransa
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 21.12.2018

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Memur,İstanbul,Genç
Kaynak: InterSinema.com