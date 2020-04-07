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Görümce konusu nedir? Görümce oyuncuları ve Görümce özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Görümce filmi televizyon ekranlarında izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Görümce konusu, Görümce özeti ve Görümce konusu gibi konuları mercek altına alıyoruz. Görümce filminin detayları…

07.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:51
Görümce konusu nedir? Görümce oyuncuları ve Görümce özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Görümce filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Görümce filmini izleyecek olanların merak ettiği Görümce konusu nedir, Görümce oyuncuları kimler ve Görümce özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖRÜMCE KONUSU NEDİR?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir...

GÖRÜMCE OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular:Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece, Zeynep Kankonde, Danilo Zanna

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2016 (119 dk)

Senaryo: Gupse Özay

Etiketler: Gupse Özay, Gündem, Güncel
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