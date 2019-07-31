Göründüğünden büyük bir spor: Mini golf

20. yüzyılın başında ortaya çıkan mini golf, kolay oynanabilirliği ve basit kuralları sayesinde dünya genelinde hızla yayılmış bir spor. Küçültülmüş oyun alanları sayesinde şehir parklarında, meydanlarda veya iskelelerde kolaylıkla oynanabilen mini golf, kurallar açısından ufak farklar dışında kardeş sporu golfle aynı. 10. İstanbul
Mini Golf Festivali şehrin farklı yerlerinde devam ederken, Dünya Mini Golf Federasyonu Türkiye
Temsilcisi Salih Arslan ile mini golfün dünyadaki ve Türkiye’deki durumu hakkında konuştuk.
Mini golfün kendisi için bir aile hobisi olduğunu belirten Arslan, "70’li yıllarda abimler beton sahalarda oynarlarmış. Benim golf ve mini golfe ilgimin oluşmasında bu önemli bir faktör oldu. Ayrıca dönemin Türkiye’sinde az insanın ilgilendiği bir işe girmek istedim. Bu vesileyle 2007 yılında Boğaziçi Golf Kulübü’nün ve 2017’de Türkiye Mini Golf Federasyonu’nun temellerini attık." diyor.
Metro istasyonlarında, alışveriş merkezlerinde ya da okullarda parkurlarına rastlamış olabileceğiniz mini golfün Türkiye’deki gelişiminde önemli rolü olan Arslan, zengin sporu olarak tanınan golfü, mini golf aracılığıyla halka yaymayı amaçlıyor: "Bu hedefle 11 yılda, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde eğitimler düzenledik, sadece 2018/19 eğitim-öğretim yılında 250 okulda 350.000 öğrenciyi mini golfle tanıştırdık."
Arslan’ın anlattığı kadarıyla, mini golfün Gençlik ve Spor
Bakanlığı nezdinde ayrı bir spor olarak kabul edilmesi kolay olmamış. Bu süreçte Türkiye Golf Federasyonu’nun kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen Arslan, "Başta Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski hakem Hüsamettin Çelik, Süleyman Bodur ve Tamer Taşpınar olmak üzere birçok değerli insandan destek gördük." ifadelerini kullandı.
Dünyanın mini golf fabrikası
Mini golf parkurlarına ve ekipmanlarına gelince, Türkiye’nin bu konuda bir devrim yaptığını söylemek mümkün. 2001 yılından beri İzmir’in Pınarbaşı semtinde faaliyet gösteren "Minigolf35" şirketinin ürettiği taşınabilir mini golf parkurları, geleneksel mini golf parkurlarının yerini almaya başladı. Salih Arslan bu durumu şöyle açıklıyor: "Geleneksel parkurlar betondan yapıldıklarından dolayı sabit ve yüksek bakım ücreti gerektiriyor. Bunun yanında Türkiye’de üretilen parkurlar taşınabilir ve 40 yıl kullanım garantileri var. Bu avantajları sayesinde ürettiğimiz parkurları dünyanın birçok yerine ihraç ediyoruz. Avrupa Mini Golf Federasyonu Başkanı Victor Condeço başta olmak üzere birçok yetkiliden olumlu geri dönüşler aldık." Minigolf35 markası aynı zamanda Dünya Mini Golf Federasyonu’yla birlikte Almanya, Çekya, Gana ve Ukrayna Milli Takımları’nın ekipman sponsoru.
Mayıs 2019 itibariyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan Dünya Mini Golf Federasyonu’nun faaliyetleri artık Komite’nin internet üzerinden yayın yapan kanalında yayımlanacak. Mini golfün olimpik spor olma ihtimalinin oldukça kuvvetlendiğinin altını çizen Salih Arslan, federasyon olarak Türkiye’yi bu sporda temsil edecek oyuncular yetiştirmek istediklerini söyledi ve daha önce Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluğumuzun bulunduğunu hatırlattı. Bu noktada mini golfün engelli bireylerin kolaylıkla entegre olabileceği bir spor olduğunu da vurgulamak gerek.
Yeni Projeler
"Gelecek sene 11. İstanbul Mini Golf Festivali’nin yanında Yabancı Öğrenciler ve Üniversitelerarası Mini Golf Şampiyonaları'nı düzenlemeyi hedefliyoruz." diyen Arslan, "Ancak şu an asıl odak noktamız 10. İstanbul Mini Golf Festivali'mizin 'Büyük Final'i. Dünya Mini Golf Federasyonu Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da katılımıyla finali, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Finalden önce tesislerimizi de yenilemiş olacağız."
Mini golfün odaklanmaya, el göz koordinasyonunun gelişimine ve günlük hayatın gerginliğinden uzaklaşmaya yardımcı olduğunu söyleyen Arslan, sözlerine şöyle devam etti: "Biz mini golfle birlikte aynı zamanda centilmenlik ve adil oyun kültürünü de yerleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin, Çırpıcı Tesisleri’nde yapılan vuruşları başarılı olup olmamasına bakmaksızın alkışlatıyoruz."
Çırpıcı Şehir Bahçesi'ndeki kurulu alanda her gün ortalama 500 kişi mini golf oynuyor. Bugüne kadar İstanbul Mini Golf Festivalleri’ne katılım gösteren toplam kişi sayısı oldukça çarpıcı: Yaklaşık 5 milyon. Salih Arslan yakın gelecekte bu sayının daha da artmasını umuyor: "Sadece Almanya’da 1700 mini golf kulübü olduğu düşünülürse, Türkiye’de de mini golfe olan talebin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz."