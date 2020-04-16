Görünmeyen Misafir filmi konusu nedir? Görünmeyen Misafir filmi oyuncuları ve Görünmeyen Misafir özeti!

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GÖRÜNMEYEN MİSAFİR KONUSU NEDİR?

Varlıklı bir iş adamı olan Adrián Doria, Asya pazarı ile yaptığı ticari anlaşmaları ve yüksek teknoloji şirketi sebebiyle 'Yılın Adamı' olarak adlandırılmıştır. Bir dağ oteli odasında yanında fotoğrafçı sevgilisi Laura Vidal'ın cesedi dururken polis tarafından tutuklanır. Kendisine güvenilir bir savunma mekanizması oluşturmak için kendi avukatı Felix Leiva tarafından tavsiye edilen ve tanık hazırlama ile adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır.

Adrian, Virginia'yla cinayet ve sevgilisi Laura ile ilişkisi hakkında konuşur. Her ikisi de Daniel Garrido adında bir adamın öldüğü araba kazasında yer almıştır. Laura'nın Daniel'in ölümü nedeniyle hapse girmekten kaçınmak için Laura'nın onu nasıl yönlendirdiğinden söz eder. Aynı zamanda avukatı Felix, olayların seyrini değiştirebilecek bir delil araştırmaktadır. Virginia ve Adrian, vaka hakkında konuşmalarını sürdürürler ama Adrian'ın ifadesinden ikna olmayan Virginia onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar. Bulmacada gerçek ve yalan kolayca yer değiştirecektir.

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR OYUNCULARI VE KADROSU

Görünmeyen Misafir yayın tarihi: 6 Ocak 2017 (İspanya)

Görünmeyen Misafir yönetmen: Oriol Paulo

Görünmeyen Misafir senaryo: Oriol Paulo

Oyuncular:

Mario Casas

Ana Wagener

Barbara Lennie

Jose Coronado