Görünmez Yaşam Filmi

Guida ve Euridice, 1950’lerde Rio de Janeiro’da yaşayan iki kız kardeştir. Guida gerçek aşkı bulma ümidiyle yaşarken, Euridice ise piyanist olmanın hayalini kurar. Farklı yönlere savrulan kardeşler, birbirlerini bulma umudunu kaybetmeden hayatın zorluklarına karşı mücadele etmek zorunda kalır.Yönetmen:
Karim AïnouzSenaryo:
Martha Batalha, Murilo Hauser, Inés Bortagaray, Karim AïnouzOyuncular:
Fernanda Montenegro, Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier, Bárbara Santos, Marcio Vito, Maria Manoella, António Fonseca, Flavio Bauraqui, Cristina Pereira, Nikolas Antunes, Gillray Coutinho, Flávia GusmãoFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
A Vida Invisível/ Invisible LifeYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Brezilya, AlmanyaOrijinal Dili:
PortekizceFilmin Süresi:
139 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
06.03.2020 Görünmez Yaşam Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.