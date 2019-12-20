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Görüntü Kirliliği oluşturan tabelalar toplandı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine karşı geniş operasyon başlattı.

20.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:55 Görüntü Kirliliği oluşturan tabelalar toplandı

Çalışma kapsamında yaya kaldırımları ve yol kenarlarındaki metal tabelalar, oksijen kaynak makinesiyle sabitlendiği yerden keserek kaldırdı.

Osmangazi Belediyesi, yol kenarlarındaki arazilere izinsiz asılan tabelaların artması üzerine harekete geçti. İlçe genelinde yol kenarına gelişi güzel asılan reklam tabelalarının oluşturduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak adına yoğun bir çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş arazilere çeşitli firmalar tarafından izinsiz olarak konulan tabelaları kaldırdı. Zemine beton dökülerek sabitlenmiş olan metal tabelalar, oksijen kaynak makinesiyle sabitlendiği yerden keserek kaldırıldı. Görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve sürücülerin görüş mesafelerine de engel olan tabelaları boş alanlara izinsiz asan kişi ya da firmalara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

İzinsiz olarak yaya kaldırımlarına sabitlenen tabelaların vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu ve çarpmalardan dolayı basit yaralanmalara sebebiyet verdiğini kaydeden yetkililer,gelişi güzel asılan tabelaların kaldırılmasıyla görüntü ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırıldığını bildirdi.


Osmangazi Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: Bültenler

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