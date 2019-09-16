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Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımında arbede

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı kenar çizgisi üzerinde yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımında arbede yaşandı.

16.09.2019 14:05Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımında arbede
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı kenar çizgisi üzerinde yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımında arbede yaşandı.

Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımına başlandı. Yapıların sahipleri yıkım esnasında ellerine geçirdikleri taşlarla kepçelere saldırdı. Kepçelere de direnmeye çalışan yapı sahiplerini polis güçlükle sakinleştirdi. Yıkım esnasında bazı yapı sahiplerinin de bayıldığı görüldü.

Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları devam ediyor. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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