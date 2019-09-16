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Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımında arbede! Taşlarla kepçelere saldırdılar

Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımın arbede yaşandı. Yapıların sahipleri yıkım esnasında ellerine geçirdikleri taşlarla kepçelere saldırdı.

16.09.2019 14:10

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı kenar çizgisi üzerinde yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımında arbede yaşandı.

KEPÇELERE SALDIRDILAR

Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımına başlandı. Yapıların sahipleri yıkım esnasında ellerine geçirdikleri taşlarla kepçelere saldırdı.

YAPI SAHİPLERİNDEN BAZILARI BAYILDI

Kepçelere de direnmeye çalışan yapı sahiplerini polis güçlükle sakinleştirdi. Yıkım esnasında bazı yapı sahiplerinin de bayıldığı görüldü. Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları devam ediyor.

İşte yıkımdan kareler;

Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımında arbede! Taşlarla kepçelere saldırdılar

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(5)
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Bunların sahiplendiği yerlerin önünden çorap seyyar satıcısı olarak geç adamı keserler
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DELİ KURT:bırakında adamlar işini yapsın konmuşsunuz bedavadan birde yıktırmam diye diren bende kepçe operatörüyüm
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TRET:yapmayın kardeşim kaçak yapıları. biz o kadar ruhsat parası proje parası verelim. demiri çimentoyu tam alalım. siz de derme çatma yapın. oh ne ala
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BUG:ev olsa hadi üzülelimde yazlık yapmışlar bide yalvarıyolar . . .
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HURİ:iyi önüne geln yapsın oh ne ala memleket
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