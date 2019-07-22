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Görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar toplandı

Artvin'in Arhavi ilçe Belediyesi yol kenarında terk edilmiş ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçları topladı.

22.07.2019 11:56 Görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar toplandı
Artvin'in Arhavi ilçe Belediyesi yol kenarında terk edilmiş ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçları topladı.

Arhavi belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçeye bağlı Kavak yolu sanayi sitesi yol güzergahı üzerinde, yol kenarında terk edilmiş olan ve araç trafiğini engelleyen, görüntü kirliliği yaratan, terk edilmiş araçlar kaldırılmaya başlandı.

Toplanan araçlar yediemin parkına götürüldü. Zabıta müdürü Tugay Lakerta konu ile ilgili olarak ilçe genelinde çevre düzenini bozan bu tür uygulamalara önlem alınacağını belirterek, çalışmaların devam edeceğini söyledi. - ARTVİN
Kaynak: İHA
Zabıta, Artvin, Arhavi, Kavak, Güncel

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