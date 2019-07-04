04.07.2019 14:36
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Görüntülerini çeken kişiye kafa atan sunucu Canan Tuğaner'in yeni adresi belli oldu

Bikiniyle sahilde yürürken görüntülerini çeken kişiye kafa atarak uzun süre gündeme gelen spiker Canan Tuğaner'in yeni adresi belli oldu.

2017 yılında Büyükada'da bikinili haldeyken cep telefonuyla görüntülerini çeken İranlı bir kişiyle tartışan ve kafa atan ünlü spiker Canan Tuğaner, Beşiktaş Belediyesi ile anlaştı.

BAŞ DANIŞMANLIK YAPACAK

En İyi Arkadaşım, Davetsiz Misafir, Vazgeç Gönlüm gibi dizilerde rol alan ve TRT ekranlarında uzun dönem sunuculuk yapan Canan Tuğaner, bundan sonra Beşiktaş Belediyesi'nde basın danışmanı olarak görev yapacak. Tuğaner, yeni anlaşmanın ardından Instagram hesabındaki biyografi kısmına da yeni işinin bilgilerini ekledi.

GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKEN ADAMA KAFA ATMIŞTI

2017 yılında arkadaşlarıyla günübirlik Büyükada'ya giden Canan Tuğaner, cep telefonuyla konuşurken kendisini görüntüleyen kişiye tepki göstermiş ve arbede yaşanmıştı. Arbede sırasında Tuğaner, kendisinin görüntülerini çektiğini iddia eden kişiye kafa atmış ve alnında yaralanmıştı. İranlı şüphelinin cep telefonundan Tuğaner'in sahilde yürürken çekilen görüntüleri çıkmış ve Canan Tuğaner hastaneden darp raporu alıp B.J. hakkında şikayette bulunmuştu.

Görüntülerini çeken kişiye kafa atan sunucu Canan Tuğaner'in yeni adresi belli oldu
Beşiktaş Belediyesi, Magazin

YORUMLAR (2)
ODYOMETRİST: vay beeee
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OTORİTE: bizler inanmış gibi sizde ölü taklidi yapın
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