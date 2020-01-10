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(Görüntülerle)BALIKÇILARIN SU ALTINDA ARANMASINA ARA VERİLDİ

Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı.

10.01.2020 23:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:19(Görüntülerle)BALIKÇILARIN SU ALTINDA ARANMASINA ARA VERİLDİ

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı. Sahil güvenlik botlarının yüzeyde arama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bugün Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçımızı su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeyde yapılan arama faaliyetleri sürdürülmektedir."

Görüntü Dökümü:

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-Sahil güvenlik gemileri detayları



Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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