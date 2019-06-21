21.06.2019 18:00
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(Görüntülerle) ERDOĞAN, BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

(Görüntülerle) ERDOĞAN, BARZANİ

Haber: Gülseli KENARLI - Murat DELİKLİTAŞ Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Haber: Gülseli KENARLI - Murat DELİKLİTAŞ Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( IKYB ) Başkanı Neçirvan Barzani 'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı 'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1.5 saat sürdü. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
-Barzani'nin konvoyundan görüntüler
-Barzani'nin konvoyunun çıkışı
-Kabulden fotoğraflar



Kaynak: DHA
IKYB , Mesut Barzani , Güncel

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