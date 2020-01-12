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(Görüntülerle)ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ'LE CANLI YAYINDA GÖRÜŞTÜ

Güven USTA / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılarak, kendinden söz ettiren konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü.

12.01.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:29(Görüntülerle)ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ'LE CANLI YAYINDA GÖRÜŞTÜ

Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılarak, kendinden söz ettiren konuşma engelli Ümmü Gülsüm ile görüştü. Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'i Ankara'ya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.

Erdoğan ile Ümmü Gülsüm Genç arasında canlı sohbette, genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu. Görüşmede, Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara'ya davet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntüler



Ümmü Gülsüm, Genç, Güncel

Kaynak: DHA

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