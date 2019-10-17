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(Görüntülerle) İSTANBUL'DA BÜYÜK EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 30 GÖZALTI (2)

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi.

17.10.2019 11:30(Görüntülerle) İSTANBUL'DA BÜYÜK EMLAK DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 30 GÖZALTI (2)

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece'de, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy'deki 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. Çete tarafından dolandırılan 100'ün üzerinde vatandaş olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince çetenin yaptığı vurgunun yaklaşık 100 milyon lira dolayında olduğu değerlendiriliyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Basılan emlak ofisi

-Polisin arama yapması


- İstanbul

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

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