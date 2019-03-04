Görüntülerle) Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Teknik Arıza

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. Ayrıca metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi yapıldığı da duyuruldu.
Görüntü dökümü:
------------------
-Şişli metro istasyonu
-Yolcuların metro istasyonuna inmesi
-İstasyondan çıkan yolcular
-Otobüslere binenler
-Genel ve detaylar - İstanbul
Güncel
Kaynak: DHA