Görüntülerle) Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Teknik Arıza

Kaynak: DHA

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. Ayrıca metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi yapıldığı da duyuruldu.Görüntü dökümü:-------------------Şişli metro istasyonu-Yolcuların metro istasyonuna inmesi-İstasyondan çıkan yolcular-Otobüslere binenler-Genel ve detaylar - İstanbul