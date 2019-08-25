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(görüntülü) amasra'da sürat teknesi askeri limana çarptı

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da denize sürat teknesiyle açılan çift, dalgalar nedeniyle dengelerini kaybederek denize düştü.

25.08.2019 17:52 (görüntülü) amasra'da sürat teknesi askeri limana çarptı
BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da denize sürat teknesiyle açılan çift, dalgalar nedeniyle dengelerini kaybederek denize düştü. Hareket eden sürat teknesi, sahil güvenlik komutanlığının limanına çarptı. Denize düşen çift ise denizden alınarak karaya çıkartıldı.
Kaza Amasra büyük limanda meydana geldi. İddialara göre, kendilerine ait tekne ile limanda geziye çıkan çift, denizdeki dalgalar nedeniyle dengelerini kaybederek, suya düştü. Bu sırada yön değiştiren tekne, bir anda büyük liman plajına yöneldi. Tekne, plajın yanında bulunan Amasra sahil güvenlik komutanlığına bağlı mendireği hızla çaprtı. Teknenin mendireğe çarpma anı, plajda bulunanlar tarafından kaydedilirken, denize giren turistler ise korku yaşadı.
Denize düşen çift ise çevredeki başka tekneler tarafında denizden alınarak karaya çıkartıldı.
Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, tekneyle çiftin geziye çıktığını, sonrasında dalgalar yüzünden suya düştükten sonra hareket eden teknenin askeri limana çarptığı ve can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyledi.



Amasra, Güncel

Kaynak: DHA

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