Haberler» Güncel» Haber

(görüntülü) antalya'da sıcak hava bunalttı, sahiller doldu

HAVA sıcaklığının 38 derece kaydedildiği Antalya'da, sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahilleri doldurdu.

25.08.2019 13:14 (görüntülü) antalya'da sıcak hava bunalttı, sahiller doldu
HAVA sıcaklığının 38 derece kaydedildiği Antalya'da, sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahilleri doldurdu.
Antalya'da hava sıcaklığı 38.6, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece kaydedildi. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 40 derece olduğu Antalya'da kent sakinleri ve tatilciler serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Pek çok kişi yüzmeyi tercih ederken bazıları sahilde yürüyüş yaptı, şezlonglara uzanarak güneşlendi. Çocuklar ise hem yüzdü hem de kıyıda oynayarak vakit geçirdi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklığının 36- 38 derece arasından seyredeceği k



Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:25   Teröristlerle çıkan çatışmada kahraman 3 asker şehit oldu
13:24   (görüntülü) izmir büyükşehir belediyesi'nden orman yangını açıklaması
13:24   KIRIKALE EMİNE BULUT'UN ANNESİ BU ÇEKİMİ YAPARKEN O ÇOCUĞU ORADAN KURTARAMIYOR
13:24   İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI-ARŞİV
13:23   Futbol antrenörü, babasının kalecilik yaptığı şehir stadyumunda nikah kıyıp dünyaevine girdi
13:22   (görüntülü) denizli'de asırlık gelenek öncesi temsili yörük göçü
13:22   (görüntülü) emine bulut'un annesi: bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor