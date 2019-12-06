Haberler » Güncel » (Görüntülü) Ardahan buz kesti - Haber

(Görüntülü) Ardahan buz kesti

KAR yağışının ardından dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'ın Çıldır ilçesi sıfırın altında 23,4 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

06.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:09(Görüntülü) Ardahan buz kesti

KAR yağışının ardından dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'ın Çıldır ilçesi sıfırın altında 23,4 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Dondurucu soğuklar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bir iş yeri açılış için astığı balonlar tamamen buzla kaplandı. Çıldır ilçesinde termometreler sıfırın altında 23,4 dereceye kadar düştü. Termometrelere, yine sıfırın altında olmak üzere Göle'de 22, Hanak'ta 18,3, Damal'da 17,9, Ardahan merkezde 17,5, Posof'ta 10,8  dereceyi gösterdi.Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Erzurum, Ezincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10 Ankara 1, 3 ve 6 kg ağırlığında üç tip hafif sınıf insansız kara aracı prototipi yerli olarak... - Haber
13:10 İzmir merkezli fetö operasyonu 36 gözaltı - Haber
13:10 Niğde'de uyuşturucu operasyonu 16 gözaltı - Haber
13:10 Aydın evinin bodrumunda kendini astı - Haber
13:10 Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca Gülnar ilçesini ziyaret etti - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 13:10:54