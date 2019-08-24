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(görüntülü) bağcılar'da bitişik iki bina boşaltıldı -1

BAĞCILAR'da kolonlarında hasar olduğu belirlenen bitişik iki bina boşaltıldı.

24.08.2019 20:16 (görüntülü) bağcılar'da bitişik iki bina boşaltıldı -1
BAĞCILAR'da kolonlarında hasar olduğu belirlenen bitişik iki bina boşaltıldı.
Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat yapıldığı sırada kolonlarında hasar olduğu belirlendi. Durum polis ve belediyeye bildirildi. Olay yerine gelen belediye ekibi, kolonlarında hasar tespit edilen binanın bitişiğindeki 5 katlı Akpınar Apartmanı'nda da inceleme yapıldı. Yapılan incelemede bu binanın kolonlarında da hasar tespit edildi. Toplam 40 daire ve 2 dükkan bulunan iki bina tahliye edildi. Kalacak yeri olmayanlar çevrede bulunan otellere yerleştirdi, bazı bina sakinlerinin ise yakınlarının yanına gitti.  Binalar mühürlenirken çevrede de güvenlik önlemi alındı. Belediyeden gelecek inceleme sonucuna göre binaların durumu belli olacak.



Fatih Mahallesi, Bağcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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