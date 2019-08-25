Haberler» Güncel» Haber

(görüntülü) beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele ateş açtı

BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele 4 el ateş eden kişi gözaltına alındı.

25.08.2019 16:19 (görüntülü) beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele ateş açtı
BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele 4 el ateş eden kişi gözaltına alındı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.


Olay   saat 12. 40'ta Kavaklı Mahallesi Vezirler Sokak'ta bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,  uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi, konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi. Bir süre görüşmenin ardından kişi, silahıyla daire içinde rastgele ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.  Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ev içinde ateş eden ve uzman çavuş olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de daire içinde inceleme yaptı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda daire içinde 4 el ateş edildiği belirlendi.


Gözaltına alınan kişi polis otosuna bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.


- İstanbul

Kavaklı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:26   İSTANBUL- AVCILAR'DA METROBÜS YANGINI -2
16:26   ÇORUM'DA, EMİNE BULUT CİNAYETİNE TEPKİ
16:26   ZONGULDAK YAYLADA KAYBOLAN 6 KİŞİ, 8 SAATTE KURTARILDI
16:26   BODRUM'DA İNŞAATI DURDURULAN PROJENİN İMARA AYKIRI BÖLÜMLERİNİN YIKIMI SÜRDÜ
16:25   Hastanede eşinin bıçakladığı güldane, yeni doğan oğlunu sordu
16:25   RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içerikli dizi ve filmlere ilişkin açıklama
16:25   Manisa itfaiyesi her şartta hazır