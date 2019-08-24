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(görüntülü) bisiklet hırsızını elindeki dövmesi ele verdi

ADANA'da, bisiklet hırsızı Berkan D.'yi (23) sol elinin üzerindeki dövmesi ele verdi.

24.08.2019 12:38 (görüntülü) bisiklet hırsızını elindeki dövmesi ele verdi
ADANA'da, bisiklet hırsızı Berkan D.'yi (23) sol elinin üzerindeki dövmesi ele verdi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir markete alışveriş için gelen kişi, bisikletini yol kenarında bırakıp, içeri girdi. Marketten çıktığında ise bisikletini bulamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, görüntülerden sol eli üzerinde dövmesi olduğu görülen şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Berkan D. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Seyhan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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