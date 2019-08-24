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(görüntülü) buzdolabındaki yılan korkuttu

MALATYA'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu.

24.08.2019 18:12 (görüntülü) buzdolabındaki yılan korkuttu
MALATYA'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
Beydağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evin buzdolabına giren yılanı fark eden ev sahibi, korkuyla itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yakaladıklar yılanı, boş araziye götürerek, doğaya saldı. Ev sahipleri, yılanı yakalayan itfaiye görevlilerine teşekkür ederken, yetkiller, havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu.



Beydağı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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